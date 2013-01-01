 


صحيفة رياضية أسبوعية تصدر كل سبت عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر - دمشق
2017/4/16 العدد:2562

صوت الموقف..كرة السيدات والوجع ؟!

اختاروا الميزان الذي ترونه مناسباً وأسقطوا في إحدى كفتيه مشاركة منتخب السيدات لكرة القدم في التصفيات الآسيوية.. فماذا تجدون..؟!...النص الكامل

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أخبار ملونة

سمعنا أن اتحاد الكرة تعهد بتحقيق نتائج مقبولة، ونؤكد على هذه الكلمة، خلال مشاركة منتخب السيدات لكرة القدم في التصفيات الآسيوية .....النص الكامل

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خسارات متوقعة ..؟!38 هدفاً في مرمى منتخب السيدات

خسر منتخب سورية للسيدات بكرة القدم أمام نظيره الإيراني باثني عشر هدفا دون مقابل في مباراتهما التي أقيمت في العاصمة...النص الكامل

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بطموحات مقبولة وآمال متواضعة سلة الناشئين تشارك في غرب آسيا

متابعة - مهند الحسني: تغادرنا يوم الثلاثاء المقبل بعثة منتخبنا الوطني للناشئين إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في المرحلة الأولى من تصفيات بطولة غرب آسيا...النص الكامل

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مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية