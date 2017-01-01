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2017/1/7 العدد:2548

صوت الموقف... الرياضة والثقافة

يعول علماء الاجتماع والمختصون من التيارات الفكرية والإنسانية كلها، على البنية الثقافية للفرد والجماعة في الارتقاء بالمجتمع من خلال مؤسساته المختلفة على طريق البناء المجتمعي السليم....النص الكامل

القراءات: 60

أخبار ملونة

الحديث عن سوء ملاعب الكرة أمر طبيعي ومنطقي لأنها « سيئة فعلاً » وشعور البعض بأن الحديث يخصه دون غيره أمر ليس دقيقاً وإن كان صحيحاً نسبياً،...النص الكامل

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حل إدارة الجزيرة ولجنة تسيير مؤقتة

الحسكة ــ دحام السلطان: صدر مؤخراً قرار حل إدارة نادي الجزيرة إلى غير رجعة، استناداً إلى كتاب رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة،...النص الكامل

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الشمالي مدرباً لتشرين

عينت إدارة نادي تشرين عمار الشمالي مدربا لفريقها الأول بكرة القدم خلفا لبشار سرور المستقيل....النص الكامل

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قرارات مهمة لاتحاد الكرة..

وافق اتحاد الكرة على مقترحات اللجنة المشرفة على الدوري الممتاز لتصبح قرارات رسمية كان أبرزها:...النص الكامل

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اللواء جمعة يُعزّي أسرة نادي جبلة بشهداء المدينة

متابعة – مفيد سليمان:قام اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام مساء أول أمس بزيارة لمقر إقامة نادي جبلة في فندق مدينة الجلاء بدمشق‏‏...النص الكامل

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مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية