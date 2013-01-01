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سمعنا أن اتحاد الكرة تعهد بتحقيق نتائج مقبولة، ونؤكد على هذه الكلمة، خلال مشاركة منتخب السيدات لكرة القدم في التصفيات الآسيوية ..... النص الكامل



