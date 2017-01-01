صوت الموقف... الرياضة والثقافة

يعول علماء الاجتماع والمختصون من التيارات الفكرية والإنسانية كلها، على البنية الثقافية للفرد والجماعة في الارتقاء بالمجتمع من خلال مؤسساته المختلفة على طريق البناء المجتمعي السليم.... النص الكامل



