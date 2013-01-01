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صوت الموقف..كرة السيدات والوجع ؟!
اختاروا الميزان الذي ترونه مناسباً وأسقطوا في إحدى كفتيه مشاركة منتخب السيدات لكرة القدم في التصفيات الآسيوية.. فماذا تجدون..؟!...النص الكامل
أخبار ملونة
سمعنا أن اتحاد الكرة تعهد بتحقيق نتائج مقبولة، ونؤكد على هذه الكلمة، خلال مشاركة منتخب السيدات لكرة القدم في التصفيات الآسيوية .....النص الكامل
خسارات متوقعة ..؟!38 هدفاً في مرمى منتخب السيدات
خسر منتخب سورية للسيدات بكرة القدم أمام نظيره الإيراني باثني عشر هدفا دون مقابل في مباراتهما التي أقيمت في العاصمة...النص الكامل
بطموحات مقبولة وآمال متواضعة سلة الناشئين تشارك في غرب آسيا
متابعة - مهند الحسني: تغادرنا يوم الثلاثاء المقبل بعثة منتخبنا الوطني للناشئين إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في المرحلة الأولى من تصفيات بطولة غرب آسيا...النص الكامل
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